5 أطعمة أساسية يجب تناولها في نظام الكيتو الغذائي

وجدت دراسات أن نظام الكيتو الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون فعال لفقدان الوزن ومرض السكري والصرع .



وهناك أيضًا أدلة مبكرة لإثبات أنه قد يكون مفيدًا لبعض أنواع السرطان ومرض الزهايمر وأمراض أخرى أيضًا، ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة إلى إجراء أبحاث عالية الجودة حول النظام الغذائي لتحديد سلامته وفعاليته على المدى الطويل.



عادةً ما يحد النظام الغذائي الكيتون من الكربوهيدرات إلى 20 إلى 50 جرامًا في اليوم، وفي حين أن هذا قد يبدو صعبًا ، إلا أن العديد من الأطعمة المغذية يمكن أن تتناسب بسهولة مع طريقة الأكل هذه.



فيما يلي بعض الأطعمة الصحية التي يجب تناولها في نظام الكيتو:

1- المأكولات البحرية

تعتبر الأسماك والمحار من الأطعمة الصديقة جدًا لحمية الكيتو، وسمك السلمون والأسماك الأخرى غنية بفيتامينات ب ، والبوتاسيوم ، والسيلينيوم ، ولكنها خالية من الكربوهيدرات تقريبًا.



2- الجبن

هناك المئات من أنواع الجبن لحسن الحظ ، تحتوي معظمها على نسبة منخفضة جدًا من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون ، مما يجعلها مناسبة جدًا للنظام الغذائي الكيتو.



يحتوي الجبن أيضًا على حمض اللينوليك المترافق ، وهو دهون تم ربطها بفقدان الدهون وتحسين تكوين الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الجبن بانتظام قد يساعد في تقليل فقدان كتلة العضلات وقوتها التي تحدث مع تقدم العمر.



وجدت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على كبار السن أن أولئك الذين تناولوا 7 أونصات (210 جرام) من جبن الريكوتا يوميًا تعرضوا لفقدان أقل للكتلة العضلية وقوة العضلات خلال فترة الدراسة مقارنة بالآخرين.



3- لحم و دواجن

تعتبر اللحوم والدواجن من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي الكيتو، ولا تحتوي اللحوم والدواجن الطازجة على الكربوهيدرات وهي غنية بفيتامينات ب والعديد من المعادن الهامة، كما أنها مصدر كبير للبروتين عالي الجودة ، والذي ثبت أنه يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.



وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء الأكبر سنًا أن تناول نظام غذائي غني باللحوم الدهنية أدى إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول HDL (الجيد) بنسبة 5٪ مقارنة بنظام غذائي منخفض الدهون وعالي الكربوهيدرات.

4- البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة الصحية تنوعًا على كوكب الأرض، وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على أقل من 1 جرام من الكربوهيدرات وحوالي 6 جرامات من البروتين ، مما يجعل البيض غذاءً مثاليًا لأسلوب حياة الكيتو.



بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن البيض يحفز الهرمونات التي تزيد من الشعور بالامتلاء والشبع، من المهم أن تأكل البيضة بأكملها ، حيث أن معظم العناصر الغذائية للبيضة موجودة في صفار البيض، ويتضمن ذلك مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين ، والتي تساعد في حماية صحة العين.

5- زيت جوز الهند

يتمتع زيت جوز الهند بخصائص فريدة تجعله مناسبًا تمامًا للنظام الغذائي الكيتون، ويحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، وعلى عكس الدهون طويلة السلسلة ، يتم امتصاص MCT مباشرة بواسطة الكبد وتحويلها إلى كيتونات أو استخدامها كمصدر سريع للطاقة.

في الواقع ، تم استخدام زيت جوز الهند لزيادة مستويات الكيتون لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر واضطرابات أخرى في الدماغ والجهاز العصبي، والحمض الدهني الرئيسي في زيت جوز الهند هو حمض اللوريك ، وهو دهون أطول بقليل من السلسلة. لقد تم اقتراح أن مزيج زيت جوز الهند من MCTs وحمض اللوريك قد يعزز مستوى مستدام من الحالة الكيتونية،



