كهربا يحصد لقب هداف دوري أبطال أفريقيا مناصفة مع مهاجم صن داونز

حصد محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لقب هداف دوري أبطال أفريقيا عن نسخته الأخيرة التي توج الأهلي بها مناصفة مع تشالويلي مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي بواقع 6 أهداف لكل منهما.





وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تفوقه على الوداد المغربي بالفوز ذهابًا في القاهرة بثنائية من دون رد ، ثم التعادل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف لكل منهما.

بينما أخفق فريق صن داونز الجنوب أفريقي في التأهل إلى نهائي البطولة بعد خروجه من مرحلة الدور نصف النهائي على يد الوداد المغربي بالتعادل السلبي في الدار البيضاء ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما في جنوب أفريقيا.

تتويجات الأهلي ..

وبعد نجاح النادي الأهلي في تتويجه الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا ، تمكن من رفع رصيده في القائمة الخاصة بالأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25، عقب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة.



ليواصل الأحمر مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني ، الذي يأتي على صدارة قائمة الترتيب برصيد 29 بطولة، يليه الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان بواقع 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

كان الأهلي قد اعتلى صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم خلال وقت سابق وبالتحديد في فبراير 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

ونجح الأهلي في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما نجح في الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأهلي التتويج بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.