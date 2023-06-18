الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

انطلاق مسابقة كُتّاب السيناريو في مهرجان السينما العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف مهرجان السينما العربية عن مسابقة بين كُتاب السيناريو في العالم العربي يُمنح الفائزون الثلاثة الأوائل فيها جوائز مالية قيمة .

 

وأعلن المهرجان أن جوائز المسابقة مقدمة من الكاتب الكويتي الكبير فؤاد الهاشم ، وهو واحد من أبرز كُتاب الرأي في الصحافة الخليجية ، وله مواقفه الداعمة للاستنارة ومناهضة الأفكار المتطرفة و مناصرة المرأة.

مهرجان السينما العربية 2023

وسوف يبدأ المهرجان في تلقى أعمال المسابقة من خلال رابط للتسجيل ، مع مراعاة بعض الاعتبارات والشروط ، من بينها ألا يكون السيناريو قد سبق مشاركته أو فوزه في مسابقات سابقة أو تم تصويره بالفعل .

 

وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان  أن المسابقة مفتوحة لكتاب السيناريو في العالم العربي بلا تمييز ، و يجري الآن تشكيل لجنة للتحكيم من أسماء معتبرة في الوسط السينمائي  مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام دورة المهرجان في العشرين من يوليو المقبل .

 

 

 

 

 

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