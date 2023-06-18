تأمين مراكز الإيواء في السودان

أفادت وكالة الأنباء السودانية، أن ولاية الجزيرة مدني برئاسة طارق عبد الرحمن، بتشكيل لجنة فنية لإيواء، لمتابعة المتأثرين بالأحداث الجارية بالبلاد.

عقدت اللجنة الفنية لإيواء المتأثرين بالأحداث الجارية في البلاد، جولات مرورية علي مراكز الأيواء لمتابعة والتنسيق مع المنظمات والمبادرات العاملة في مساعدة الوافدين والمحليات لإعداد للإيواء.

ركز الاجتماع والجولات، علي أهمية تأمين المراكز وإدخال العنصر النسائي في التأمين، مع ضرورة تنظيم حملات إصحاح البيئة في المعسكرات وتفعيل الدعم النفسي للأسر والأطفال والتنسيق مع المنظمات لمنع الازدواجية في توزيع مواد الإيواء.

كما أكد الإجتماع على ضرورة تكليف مديرين للمعسكرات وتكوين لجان صحية وإشرافية لمراكز الإيواء .

. من جانبه أكد رئيس اللجنة إستقرار الأوضاع في جميع مراكز الإيواء بالولاية ووجه بضرورة وضع خطة لتسيير العمل بالمركز ..

أعلنت السعودية والولايات المتحدة أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقوا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 72 ساعة، وفق روسيا اليوم.

وقال بيان مشترك، نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الأحد بتوقيت الخرطوم ولغاية يوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على "الامتناع عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية، أو الطائرات المسيرة، أو القصف المدفعي، أو تعزيز المواقع، أو إعادة إمداد القوات خلال فترة وقف إطلاق النار".

وتابع البيان، "أن الاتفاق تضمن كذلك الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار، كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

ودعا البيان الطرفين إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وذكر البيان، أنه "في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سيضطر المسهلان (الولايات المتحدة والسعودية) إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".

إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش

ومع تصاعد حدة الاشتباكات والقصف وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم السبت إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة لقوات الجيش جنوب الخرطوم.

ولم يذكر بيان للدعم السريع تفاصيل بشأن مصير طاقم الطائرة، لكنه اتهم طيران الجيش باستهداف أحياء سكنية جنوب العاصمة ما أسفر عن سقوط وإصابة العشرات.

وأكدت مصادر بالجيش السوداني أن مقاتلة تابعة للجيش من طراز سوخوي 25 سقطت في جنوب الخرطوم جراء عطل فني. وأشارت المصادر إلى نجاة طاقم الطائرة.

وفي السياق، وفيما يتواصل القصف نفت مصادر الحكومة السودانية أي معلومات عن هدنة جديدة مع الدعم السريع. ويأتي نفي الحكومة السودانية بعد ورود أنباء عن احتمالية اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة خلال الأيام المقبلة.