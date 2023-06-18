كورنيش ومرسي غرب قنا لخدمة حركة السياحة النيلية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، إن الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا، سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة ، المتجهة إلى معبد دندرة ، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا ، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها.

وأضاف أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش ، فور الانتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له .

وعقد المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا للإطلاع على المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر، بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.

إطلع المحافظ والحضور، فيديو لماكيت الكورنيش ، يتضمن المرسى النيلى والممر ، والجدارية التى تحوى نقوش فرعونية مستوحاه من معبد دندرة ، وبوابة خروج و دخول المرسى .

ووجه المحافظ، بضرورة اختيار فنانين محترفين لتنفيذ النقوش الفرعونية على الجدارية ، لضمان إنتاج لوحات للطقوس الدينية الفرعونية ذات جودة عالية ، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد.

114 شكوي ترد إلى ديوان عام المحافظة

وفي سياق ذي صلة، استقبل محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، 114 من أصحاب الشكاوي.

أورد المحافظ، أنه تم الاستماع للإستماع لشكاوي المواطنين عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وأوضح المحافظ، أن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.