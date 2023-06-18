العثور على 3 غرقى مجهولي الهوية بشواطئ بنغازي

انتشل الهلال الأحمر الليبي بتوكرة 3 جثث مجهولة الهوية، قذفتها الأمواج على شواطئ منطقة المبني شرقي بنغازي.

وأعلنت الهلال الأحمر، في بيان له، أنّ الجثث تعود لمهاجرين غير قانونيين؛ وتمت عملية الانتشال بعد أخذ العلامات المميزة للجثث وحفظها، ومن ثم نقلها بالتعاون مع السلطات المحلية بالمنطق.

يذكر أن الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات اليونانية غرق قارب هجرة غير شرعية في البحر الأيوني قبالة البيلوبونيز، وقتل فيها ما لا يقل عن 79 شخصًا، ما دفع أثينا إلى إعلان ثلاثة أيام من الحداد الوطني في البلاد.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء اليوناني، المؤقت أيوانيس سارماس، في بيان: "لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، ما أثار مخاوف من أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى من ذلك الحالي بكثير، إذ يعتقد أن حوالي 750 شخصًا كانوا يسافرون على متن السفينة، واستمرت عملية البحث عن ناجين .

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