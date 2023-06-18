الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

الدفع بسيارات كسح لشفط مياه جوفية بسمالوط

سحب المياه الجوفية
سحب المياه الجوفية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين ، وسرعة فحص كافة شكاوى الأهالي والتعامل الفوري ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك ضمن عمل منظومة الشكاوى الحكومية.

 ورصد شكاوى مبادرة صوتك مسموع بصفة دورية ومستمرة،  من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، من جانبه، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالي قرية العوايسة ، التابعة لمجلس قروى البيهو من وجود طفح مياه جوفية ببعض الشوارع الرئيسية و الفرعية .

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية ، بالدفع بـ 4 سيارات لكسح وسحب المياه الجوفية المتجمعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإزالة أسباب الشكوى، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات.

الجريدة الورقية