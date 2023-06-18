رئيس قطاع المعاهد يستطلع أراء طلاب الثانوية الأزهرية في الامتحانات

خلال تفقده ١٤ معهدا بالجيزة ..

تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، لجان الامتحانات بمعهد فتيات عبدالرحمن عزام والتي تضم(٤) معاهد، ولجان الامتحانات بمعهد فتيات البدرشين والتي تضم (٣) معاهد، ولجان بنين البدرشين الإعدادي الثانوي والتي تضم (٧) معاهد، بمحافظة الجيزة، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يستطيعون تأدية الامتحانات في جو مناسب، كما حرص على توجيه الأسئلة للطلاب ومعرفة مدى صعوبة أو سهولة الامتحانات، وبعد انتهاء الطلاب من امتحان مادة التاريخ استطلع آراءهم حول الشكل الجديد للامتحانات، كما استمع لمقتراحاتهم والتي سيستفيد منها زملاءهم في الأعوام القادمة.

ووجه رئيس القطاع على سرعة إسعاف طالبة أصيبت بإغماء ولم يغادر اللجنة حتى اطمأن عليها وأصبحت الطالبة في حالة جيدة، كما وجه فضيلته بضرورة توفير كل سبل الراحة لطالبة حُرمت من نعمة البصر وتنفيذ كل متطلباتها.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبًا وطالبة.

قال وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى فى تصريح له إن طلاب الأزهر يضربون المثل في الانضباط داخل لجان الامتحانات، في ظل ما قام به الأزهر من اجتماعات ولقاءات مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء اللجان قبل الامتحانات وإصدار تعليمات وضوابط العمل بما يضمن سلاسة وانضباط عملية الامتحانات، لافتا الى امتحان مادة الأحياء جاء اليوم مطابقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق كل الطلاب في امتحاناتهم.



وشدد وكيل الأزهر على ضرورة المتابعة اليومية للجان الامتحانات من قبل رؤساء المناطق للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، ونظافة اللجان وتوفير المياه للطلاب وأي مستلزمات تحتاجها اللجان لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر، مشيرًا إلى أنَّ مشيخة الأزهر تسير لجان يومية لمتابعة الامتحانات في مختلف المناطق الأزهرية، مع متابعة لحظية من غرفة عمليات الامتحانات.

