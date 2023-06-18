الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تحرير 62 محضراً في حملات تفتيشية لضبط أسواق المنيا

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالمنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا ،تنظيم الحملات التموينية والرقابية ، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، وكافة الجهات المعنية، وجه اللواء أسامة القاضي، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا.

وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار ، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة ، بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 62 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 52 محضر تمويني ، تنوعت بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر- عدم وجود سجلات).

 وفي مجال متابعة الأسواق ، تم تحرير 9 محاضر (بدون ترخيص – غش تجارى - مجهولة المصدر)، ومخالفة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الجريدة الورقية