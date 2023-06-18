تحرير 62 محضراً في حملات تفتيشية لضبط أسواق المنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا ،تنظيم الحملات التموينية والرقابية ، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، وكافة الجهات المعنية، وجه اللواء أسامة القاضي، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا.

وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار ، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة ، بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 62 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 52 محضر تمويني ، تنوعت بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر- عدم وجود سجلات).

وفي مجال متابعة الأسواق ، تم تحرير 9 محاضر (بدون ترخيص – غش تجارى - مجهولة المصدر)، ومخالفة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.