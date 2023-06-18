مشاكل صحية تسببها المراوح أثناء النوم

تعمل المروحة والتكيفات الهوائية على تلطيف الأجواء، خاصة في فصل الصيف والذي يشتد فيه درجات الحرارة، ولكن حذر مجموعة من الأطباء من بعض المشاكل الصحية التي تسببها المراوح أثناء النوم وهي كالأتي.

- الكحة والحساسية

خاصية توزيع الهواء بالمروحة قد تسبب نشر الغبار وبالتالي زيادة الشعور بالكحة أثناء النوم ما يسبب القلق المستمر.

ومن الممكن لحل المشكلة غسل شفرات المروحة وتنفيض أثاث غرفة النوم جيدا من الغبار.

- الصداع والزكام

من المشاكل الأخرى من التعرض للمروحة أثناء النوم هو جفاف الأنف والحلق من قوة هواء المروحة ما يسبب الاحتقان الذي ينجم عنه الصداع والزكام.

وحل المناسب بشرب كمية مياه كافية قبل النوم لتجنب جفاف الحلق بفعل المروحة.

- ألم العينين

العرضة لهواء المروحة القوي أثناء النوم يسبب جفاف العين وبالتالي شعور مزعج بالألم.

ومن الممكن لحل المشكلة وضع المروحة على خاصية الدوران لتجنب تسليط هواء المروحة كثيرا على العين، وضرورة نزع العدسات اللاصقة قبل النوم.

- ألم العضلات

تسليط هواء المروحة على المناطقة المصابة بألم عضلات مسبقا يزيد الشعور بالألم لذلك ينصح بإبعاد المروحة عن مناطق الألم إن كانت بالرقبة أو الظهر أو غيرها.

ويذكر أن هناك بدائل لتبريد الجسم قبل النوم دون الحاجة للمروحة ومنها..

- غسل اليدين والوجه والقدمين قبل النوم

- وضع قربة ماء بارد على السرير

- النوم على الجانب وليس الظهر لطرد أكبر كم ممكن من الحرارة

- ارتداء ملابس فاتحة واختيار أغطية فاتحة أيضا وانتقاء الخامات الناعمة المريحة.