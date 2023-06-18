مياه أسيوط تعلن حصول مرشحتي القوصية والوليدية على شهادة TSM للمرة الأولى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تجديد حصول محطتي (القوصية المرشحة والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 800ل/ث، والوليدية المرشحة والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 600ل/ث ) على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) ، والتي يتم منحها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.

أكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لذا تسعى الشركة بكل جدية إلى تطبيق كافة الإجراءات القياسية للمحطات، الأمر الذي يعود بالنفع على مستوى الأداء الخدمي مضيفاً إنه بذلك تكون محطات مياه (النزلة – صدفا – بهيج ) قد تمكنوا من تجديد الحصول على شهادة الـTSM للمرة الثانية على التوالي، وتكون محطتى (القوصية المرشحة والوليدية المرشحة) تمكنوا من الحصول على الشهادة لأول مرة ويتم التخطيط لحصول محطتى(منقباد – أبوتيج) على الشهادة لأول مرة طبقاً للإجادة في 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل.

ووجه رئيس الشركة ؛ الشكر والتقدير لفريق العمل القائم بمنظومة الــ TSM بالشركة القابضة لدعمهم المقدم وجميع العاملين بالمنظومة بالشركة ساعين لتأهيل المحطات بالشركة موضحاً إنه جارى توجيه كافة الجهود لتمكين محطات الصرف الصحي وفق خطة لتطوير المحطات وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات القياسية المحلية والعالمية، للحصول على شهادة «TSM» المعتمدة.