العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واقعًا خلال فترة قصيرة (شاهد)

أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC» مختار ديوب، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واقعا خلال فترة قصيرة رغم أن القيام بهذا العمل يتطلب الكثير من الوقت.

وقال ديوب خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إنه سعيد بتوقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم تنفيذ البرنامج المصري الخاص بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع أنه من خلال التعاون والتزام الحكومة المصرية فإننا نسعى لبناء اقتصاد مستدام يتمتع بالصمود من خلال تمكين القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيجري توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسته لدعم تنفيذ برامج التنمية في مصر، ونفخر بأن مؤسسة التمويل الدولية هي المستشار الذي تثقون به لتحديد السبل التي من خلالها يمكن حشد الموارد الموجودة بالقطاع الخاص ومساعدة الأهداف التنموية لدى الدولة.

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية

وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "مختار ديوب بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لاسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وفي ذلك الإطار، ثمن الرئيس السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصةً في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، مؤكداً في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.

من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوهاً في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي، التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطاً كبيرة على معظم دول العالم، مؤكداً استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر.