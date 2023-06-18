محافظ أسيوط: إنهاء أعمال رصف كوبري فزارة بالقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال الرصف بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة وفقاً للخطة الموضوعة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030م.

لافتاً إلى العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف لما لها من الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وهو ما يظهر جلياً في استكمال نهو أعمال رصف كوبري فزارة على الترعة الابراهيمية بمركز القوصية مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة والمرور الميداني على أعمال الرصف لمتابعة مراحل العمل ومعدلات الانجاز والاطمئنان على التنفيذ طبقاً للإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز من نهو أعمال إعادة رصف كوبري فزارة على الترعة الابراهيمية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وفتح محاور جديدة تحد من الاختناقات المرورية بالشوارع وتسهيل الحركة والنقل والانتقال وذلك بإشراف مصطفى حسن عرابى نائب رئيس المركز بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بناءاً على توجيهات محافظ أسيوط بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الطرق عن طريق اعمال اعادة الرصف ، كما تضمنت أعمال إعادة الرصف التى نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 (شبكة موسعة من الطرق منها طريق بلوط / منشاة خشبة بطول 4.5كم و طريق منشاة خشبة / كوبرى ابو كليله بالتتالية بطول 4.8كم طريق بالاضافة إلى طريق طراد النيل وهو رصف انشائي جديد للطريق بطول 4.25 كم فضلاً عن عدد من الشوارع داخل مدينة القوصية) ضمن خطة تحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية.