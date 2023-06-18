الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

وتعزيز القوى الناعمة والارتقاء بالذوق العام

رامي جلال نائب التنسيقية يطالب بإنشاء تعاونيات ثقافية لحماية الهوية المصرية

النائب رامي جلال
النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ

طالب النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، بإنشاء "تعاونيات ثقافية" وذلك في الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالمجلس.

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فكرة التعاونيات 

وقال جلال إن: "فكرة التعاونيات ضرورة اجتماعية لعلاج مشكلات متعددة الأبعاد، ومن الجيد أن يكون لدينا تعاونيات استهلاكية أو زراعية وغيرها، ولكن جمهورية مصر العربية التي قادت المنطقة حضاريًا لآلاف السنين، كان يجب أن يكون لديها تعاونيات ثقافية منذ زمن بعيد".

وتابع جلال: "الأصل هو أن الثقافة للجماهير وليست للسلطة، وأتفهم أنه من الممكن معالجة الضعف والقصور في الثقافة الناتج عن ضعف قصور الثقافة، ولكن النهضة الشعبية والجماهيرية الحقيقة تحتاج لتعاونيات ثقافية".

 التعاونيات الثقافية

وأوضح جلال: "هذه التعاونيات الثقافية تساعد في تسريع وتيرة الحراك الثقافي، هي بمثابة قناة تسويقية للمنتجات الإبداعية المختلفة، بما يحقق فكرة تمكين المبدعين، والعدالة الثقافية، ويؤدي بالتراكم إلى حماية الهوية المصرية، وتعزيز القوى الناعمة، والارتقاء بالذوق العام".

واختتم جلال كلمته قائلًا: "التعاونيات الثقافية ليست ترفًا وليست رفاهية، لكنها تتواجد في دول عديدة حول العالم، عُمر جريدة الأهرام المصرية مثلًا أكبر من مجموع أعمارها بكثير".

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