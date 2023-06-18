العراق تُعلن إجلاء 161 مواطنًا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إجلاء 161 مواطنًا عراقيًا من السودان، التي تشهد صراع مستمر منذ منتصف فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، حسب وسائل إعلام محلية إن :“الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان توجهت الآن إلى بغداد”، وعلى متنها 161 مواطناً”.

كانت قد أعلنت الخارجية العراقية في وقت سابق عن إقلاع طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية متوجهةً إلى مطار بورتسودان الواقع شمال شرق السودان.

هدنة الـ 3 أيام



ودخلت صباح اليوم الأحد، الهدنة الجديدة في السودان لتيسير النواحي الإنسانية لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ.

وكانت القوات المسلحة السودانية أصدرت فجر اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه الموافقة على مقترح هدنة وقف إطلاق مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة.

وقال البيان الذي نشره الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تعلن القوات المسلحة موافقتها على مقترح الميسرين لمحادثات جدة ( المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) بهدنة لتيسير النواحي الإنسانية لمدة ٧٢ ساعة، تبًد اعتبارا من تمام الساعة السادسة صباح يوم ١٨ يونيو ، وتنتهي في الساعة السادسة من صباح يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٣".

وتتضمن الهدنة وقف الهجمات المتبادلة واستخدامِ سلاح الطيران والمدفعية وتأمينَ وصول المساعدات الإنسانية.

وقد لوحت الوساطة السعودية الأمريكية بتأجيل محادثات جدة في حال عدم التزام طرفي الصراع بالهدنة الجديدة.

وصباح الأحد، بدأ طرفا النزاع في السودان وقف إطلاق النار بعد شهرين من القتال الذي دفع الدولة الإفريقية إلى الفوضى.

وأفاد سكان بالعاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة عن "هدوء نسبي" في الساعات الأولى من بدء سريان الهدنة صباح الأحد بعد أنباء عن اشتباكات عنيفة السبت.

جاءت الهدنة، والتي من المقرر أن تستمر 3 أيام، قبل مؤتمر للمانحين ستنظمه الأمم المتحدة ودول أخرى يوم الاثنين لجمع أموال من أجل تغطية الاحتياجات الإنسانية للسودان.

وتقول الأمم المتحدة إنها تلقت أقل من 16 بالمئة من الـ 2.57 مليار دولار المطلوبة لمساعدة المحتاجين في السودان عام 2023.

وتضيف أن هناك حاجة إلى 470 مليون دولار أخرى لدعم اللاجئين في منطقة القرن الإفريقي.

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