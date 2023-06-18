احتساب العام الدراسي الحالي بالعراق سنة عدم رسوب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، اليوم الأحد، عن احتساب العام الدراسي الحالي 2022/2023 سنة عدم رسوب.

العراق.. التعليم تقرر احتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب

وقالت وزارة التعليم العراقية، في بيان لها، نشر على وكالة الأنباء العراقية “واع”، إنها قررت احتساب العام الدراسي الحالي 2022/2023 سنة عدم رسوب، حرصًا منها على معالجة حالات الرسوب وترقين قيدود الطلبة الدارسين في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية وللدراستين الصباحية والمسائية".

وأضاف الوزارة، أن "احتساب السنة الدراسية 2022/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين رقنت قيودهم للسنة الدراسية المذكورة حصراً في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة.

وأوضحت وزارة التعليم العراقية، أنها قامت باستثناء الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية والتزوير وفقا للتعليمات الامتحانية النافذة، أما بشأن الطلبة الراسبين بمواد التحميل فيتم التعامل مع حالاتهم وفقاً لما جاء بالفقرة (11) من محضر الاجتماع السابع لهيئة الراي".

وتابعت الوزارة، أن "تقديم طلبات العودة إلى جامعاتهم يكون اعتباراً من اليوم الموافق 18 يونيو الجاري، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/8/31 ليتسنى للكليات / المعاهد إصدار أوامر إدارية بعودة الطلبة وبموعد كافٍ قبل بدء التقويم الدراسي للسنة الدراسية 2024/2023 المعمم بموجب كتابنا بالعدد: ت م3/د/2935 في 2023/5/3 "، مشيراً إلى، أن "احتساب السقف الزمني للطلبة اعتباراً من سنة العودة للدراسة".