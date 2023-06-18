إيطاليا تواجه هولندا اليوم لتحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار اليوم الأحد، صوب ملعب دي غرولش فيست، حيث تنطلق صافرة اللقاء المرتقب بين منتخبي إيطاليا وهولندا، والتي تجمعهما ضمن منافسات تحديد المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ويبحث كلا المنتخبين لتحقيق المركز الثالث في البطولة، بعد أن فشلا في الوصول إلى المباراة النهائية، بعدما خسر منتخب هولندا امام نظيره كرواتيا في دور نصف النهائي بنتيجة 4 - 2، بينما خسر منتخب إيطاليا أمام إسبانيا بهدف دون رد بنفس الدور.

مشوار هولندا وإيطاليا ببطولة دوري الأمم الأوروبية

ظهر منتخب هولندا بمستوي رائع خلال دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما نجح في التأهل من هذا الدور واعتلائه صدارة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد ونجح في تسجيل 14 هدفا ودخل مرماه 6 أهداف.

حيث تأهل منتخب هولندا الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وكان عليه أن يمر من عقب كرواتيا، وكما توقع البعض أن المباراة لن تكون سهلة فقد حسمها الكروات في الأوقات الإضافية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

علي الجانب الأخر نجح منتخب إيطاليا في عبور مجموعته بصعوبة بعد منافسة شرسة مع نظيره المجري "الثاني"، لكن في النهاية صعد الإيطاليون برصيد 11 نقطة بعد أن حققوا الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراتين وخسارة في لقاء وحيد.

موعد مباراة إيطاليا وهولندا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة إيطاليا وهولندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع مباراة إيطاليا وهولندا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق محمد بركات.

تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة إيطاليا:

حراسة المرمى: جاستن بيلو.

خط الدفاع: دومفريز، جيترويدا، فان دايك، آكي.

خط الوسط: ماتس ويفير، كومبينرس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: تشافي سيمونز، جاكبو، مالين.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام هولندا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، تولوي، بونوتشي، أتشيربي.

خط الوسط: دافيد فراتيسي، جورجينيو، باريلا.

خط الهجوم: زانيولو، إيموبيلي، سبينازولا.