الأحد 18 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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أول رحلة حج من صنعاء إلى جدة منذ 8 سنوات.. فيديو

الحج
الحج

توافد اليمنيون على مطار صنعاء للتوجه إلى السعودية لأداء مناسك الحج في أول رحلة جوية تجارية بين اليمن والسعودية منذ 8 سنوات.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية، لحظة وصول الحجاج اليمنيين إلى مطار صنعاء استعدادا للتوجه إلى المملكة السعودية على أول رحلة من اليمن إلى مطار جدة.

تيسير تنقلات الحجاج إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، تسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز أسوة بالتسهيلات المقدمة فى المنافذ البرية. 

تضمنت التعليمات تيسير تنقلات الحجاج ووصولهم إلى مطار صنعاء ومنة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة. 

وقالت وزارة الحج، إن  القرار يأتى انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين  على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم وأمنهم. 

وكذلك امتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات اليمنيين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك 

كما يأتى القرار  ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من مختلف الدول.

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