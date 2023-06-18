كشف مُلابسات تغيب فتاة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تغيب (طالبة- مقيمة بمحافظة المنوفية).

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتغيب كريمته عن المنزل. وبتكثيف البحث تم العثور على جثة المُبلغ بغيابها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

وبمناقشة والديها قررا بأن كريمتهما تعانى من حالة نفسية سيئة ورجحا قيامها بإلقاء نفسها بالمجرى المائى عقب خروجها من المسكن، كما تبين من خلال تتبع خط السير قيام الفتاة المذكورة بإلقاء نفسها بالمجرى المائى المشار إليه ، ولا توجد شبهة جنائية فى وفاتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف إدعاء تعرض محتجز لسوء المُعاملة

وفي سياقٍ متصل، نجحت الداخلية في كشف ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء سيدة بتعرض شقيقها "محتجز بمركز شرطة أسيوط على ذمة إحدى القضايا" لسوء معاملة داخل محبسه بالمركز وإحداث إصابات به.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وبإستدعاء الشاكية (ربة منزل، مقيمة بمحافظة أسيوط) وبسؤالها قررت علمها من أحد الأشخاص "غير مُحدد" بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدى على شقيقها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " والمحبوس إحتياطياً بمركز الإصلاح والتأهيل بمركز شرطة أسيوط على ذمة إحدى القضايا")، بالضرب والسب .. وعقب زيارتها له بمركز الإصلاح والتأهيل نفى لها وقوع ثمة تعدى عليه وعدم وجود إصابات به وأقرت بتنازلها عن شكواها عقب تفهمها الأمر.. وبمناقشة شقيقها نفى ما ورد بالشكوى.

وعلى جانب آخر، نجحت جهود الداخلية في كشف ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (أحد الأطفال - مقيم بمحافظة المنيا).

بالفحص أمكن تحديد الطفل المتغيب (سن 12 – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا)، وبإستدعاء والده قرر بتغيب نجله بتاريخ 6 الجارى عقب خروجه من المنزل مستقلاً مركبة "تروسيكل" ملكه للعمل عليها ، وبتاريخ 8 الجارى ورد إليه إتصال هاتفى من نجله وأخبره أنه متواجد بإحدى المزارع بالمنيا للعمل بها، فقام بالتوجه إليه وإعادته للمنزل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.