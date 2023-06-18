"رئيس أزهر سوهاج" يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية بمركز المراغة

واصل السيد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية زياراته التفقدية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حيث قام فضيلته، اليوم الأحد، بتفقد سير العمل بمركز توزيع الأسئلة ثم توجه فضيلته لمتابعة مجمع لجان الإمام المراغي وآل البيت بمركز ومدينة المراغة.

تذليل أي عقبات وتنظيم سير أعمال الامتحانات

وشدد رئيس المنطقة، على رؤساء اللجان بضرورة المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات في حال وجود أي شكاوى أو رصد أي معوقات، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة اليومية المنتشرة على مستوى المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات وتنظيم سير أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب القسم الأدبي قد أدوا اليوم امتحان مادة التاريخ ، بينما يؤدي طلاب القسم العلمي غدًا امتحان التفاضل والتكامل.