رفع 1520طن قمامة ومواد صلبة من شوارع المنصورة

نفذ جهاز نظافة وتجميل المنصورة حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة..

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم رفع 670 طن من القمامة و830 طن من المخلفات الصلبة و20 طن اتربه بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة..واوضح " مختار"انه قد شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وباشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية..

واكد "مختار"ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا علي راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

هذا وقد هذا وقد باشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة وعماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد حيث شملت الاعمال رفع المخلفات الصلبه من طريق المنصوره السنبلاوين وخلف مجمع المحاكم ورفع الاتربه من شارع محمود شاهين بقطاع سندوب وصيانه العاب الاطفال بحديقه جزيره الورد وتشغيل المكنسه بشارع الجيش وقناه السويس والجمهورية وغسيل الارصفه بشارع عبد السلام عارف.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.