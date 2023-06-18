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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

استصلاح 3.5 مليون فدان لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.. فيديو

استصلاح أراضي زراعية
استصلاح أراضي زراعية

أكد الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توسع الدولة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد ثورة 30 يونيو مثل القمح وبنجر السكر والبطاطس وهو ما ساهم بشكل كبير في مواجهة الأزمات العالمية السريعة والمتلاحقة في الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه يجري حصر الأراضي في مصر لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة، وفقا لتوجيهات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، وبالتالي فإن أراضي المشروعات القومية الكبرى جرى عمل حصر لها وتصنيفها، ووجدوا أنها تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع: "من محددات الزراعة في الأراضي المستصلحة وفرة المياه في هذه المناطق سواء كانت مياه جوفية أو مياه صرف معالج أو مياه سطحية".

الإجراءات الاستباقية بعد ثورة 30 يونيو قللت تداعيات الأزمات العالمية على قطاع الزراعة

وأوضح أن العالم مرّ في الفترة الأخيرة بالعديد من الازمات مثل انتشار وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، وهو ما أثر على قطاع الزراعة في العالم كله.

وذكر أن الخطوات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفذتها كل الوزارات، ساهمت في تخفيف حدة هذه التداعيات بشكل كبير. 

وأشار إلى أن لدى وزارة الزراعة، مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي الجديدة، وتعمل في محور الاستصلاح بأكثر من 3.5 مليون فدان، وهو ما يفوق ما جرى استصلاحه في مصر في آخر 60 سنة، وتحديدا من يوليو 1952 حتى عام 2010.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.

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