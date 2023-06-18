الأفلام المشاركة في المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي بالرباط

يشارك الفيلمان القصيران فتوى في البوس للمخرج سليم العدوي وعرنوس للمخرج سامر البطيخي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي في الرباط 17 - 24 يونيو الجاري

موعد عرض أفلام المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي في الرباط

ويُعرض الفيلمان في سينما النهضة، إذ يُعرض فتوى في البوس يوم الاثنين 19 يونيو الساعة 4:30 مساءً، وفيلم عرنوس يوم الثلاثاء 20 يونيو الساعة 4:30 مساءً.

تفاصيل فيلم فتوى في البوس

عن فيلم فتوى في البوس: رجل في منتصف عمره، يتجول في الشارع ويتوقف لشراء مجلات وروايات إباحية من منصة لبيع الكتب والجرائد في الشارع. ينخرط الرجل في حوار مع البائع الذي يعتقد أنه غريب وغير مواكب للعصر، ويشرح له أن اقتناء مثل هذه الكتب والمجلات يقدم نوع مختلف من المتعة مقارنة مع الطرق الحديثة السهلة. حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، الفيلم من تأليف وإخراج سليم العدوي، وبطولة محمد السويسي وشريف الدسوقي ونادية خيري ومحمد الصاوي.

فيلم فتوى في البوس

تفاصيل فيلم عرنوس

عن فيلم عرنوس: أحداث الفيلم تجري في يوم عادي داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما. شارك الفيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي كما عُرض في أيام قرطاج السينمائية، الفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس.