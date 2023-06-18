إنتظام أعمال توريد محصول القمح لشون وصوامع الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، إن ما تم توريده اليوم الأحد من الأقماح بلغ ٨٤٣ طن و٧٩٧ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٧٩٠٢ طن و ٠١٥ كيلو قمح.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الإعداد للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجاره الداخلية المختصه بالمحافظه المنقول منها القمح.

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.