مطار مرسى علم الدولى يستقبل 21 رحلة طيران دولية أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى الدولى اليوم الأحد 3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران و 18 رحلة طيران دولية أوربية تضم 5 رحلات من دولة التشيك و3 رحلات من بولندا و4 رحلات من إيطاليا ورحلة من بلجيكا و4 رحلات من ألمانيا ورحلة من سويسرا .

ويأتى ضمن 118 رحلة طيران تصل من 11 دولة أوربية مختلفة من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا سويسرا والنمسا وبلجيكا. خلال الأسبوع بدءا من أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة

يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم الى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على مرسى علم.

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.