وفاة شخصين في حادث سير بفاقوس

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية، بطريق الغزالى فاقوس نطاق مركز فاقوس.

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البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية، بطريق الغزالى فاقوس، مما أسفر عن مصرع" السيد إبراهيم السيد" 52 عاما مقيم عرب دويش، و"محمود محمد إبراهيم" 21 عاما مقيم الغزالى فاقوس، وإصابة " محمد صلاح أمين" 16 عاما وشقيقه " أمين " 18 عاما مقيمان الغزالى، مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من حملاتها المرورية المُكبرة في كافة أرجاء الجمهورية بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللوصول لشوارع أكثر أمناً، وللتأكد من التزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

وتشن الإدارة يومياً حملات مُكثفة من أجل ضبط المُخالفات بكافة أشكالها وصورها الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

صعق كهربائي يحصد روح شاب

وعلى جانب آخر، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته نتيجة صعق كهربائى من ماتور مياه بالمنزل نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى تل راك بوصول " حمادة ع ط" 32 عاما مقيم نطاق مركز كفر صقر جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائى من ماتور مياه بالمنزل وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها