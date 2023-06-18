وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالشرقية

توفى شخصين، وأصيب اثنين آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع صباح اليوم الأحد، بين سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية، بطريق الغزالى فاقوس نطاق دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية، بطريق الغزالى فاقوس، مما أسفر عن مصرع "السيد. إ. الـ" 52 عاما، و"محمود. م. إ" 21 عاما، وإصابة "محمد. ص. أ" 16 عاما وشقيقه أمين 18 عاما مقيمان مقيمين بناحية الغزالى مركز فاقوس، مصابين بإصابات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.ط، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.