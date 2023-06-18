تفاصيل إطلاق منصة كنوز مصر الرقمية.. فيديو

كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، تفاصيل إطلاق منصة كنوز مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن منصة كنوز مصر أشبه بموقع أساسي تتفرع منه مواقع، وسيتاح عليه تراث مصر، مضيفًا: "نتحدث هنا عن أن مصر غنية بتراث ثقافي يضرب في جذور التاريخ".

وأوضح أن التراث مسجل على مواد مختلفة منها الورق والمسموع والمرئي، والغرض الرئيس من المنصة الحفظ أولا والإتاحة ثانيا، إذ يعملون على الاحتفاظ بالنسخ الأصلية من هذا التراث.

منصة كنوز مصر تعمل على وصول المنتج الثقافي لكل أفراد الشعب

وذكر أن العمل قائم في مختلف قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، متابعا: “أننا نعمل على المساعدة على وصول هذا المنتج الثقافي لكل أفراد الشعب المصري، ووزيرة الثقافة تتبنى هذه الفكرة تماما، أملا في تحقيق العدالة الثقافية، أن تصل الثقافة لكل الشعب في ربوع مصر كافة، وهذا الحق يكفله الدستور”.

وأشار إلى وجود أكثر من جهة داخل الوزارة يشملها البروتوكول بين وزارتي الثقافة والاتصالات، وكان الهدف من المنصة تنشيط هذا البروتوكول وتفعيله وتدبير المواد اللازمة لتنفيذه، وعلى هذه المنصة ستتاح مجموعة من الوثائق والكتب وفقا لضوابط محددة، فالإتاحة التامة ليست موجودة في العالم كله، وكل المثقفين والعلماء يعرفون ذلك.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.