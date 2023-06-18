عاجل
حقيقة وجود عجز في السلع الغذائية بالأسواق هدوء حذر يسود الأجواء في السودان مع بدء سريان هدنة الـ 3 أيام
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

بمقر الجامعه العربيه اليوم

أبو الغيط وبوريل يبحثان إقامة سلام عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بو الغيط وجوزيب بوريل
بو الغيط وجوزيب بوريل

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل والوفد المرافق له.

 

txt

أبو الغيط: أركز دائما على موضوعي التطور الرقمي العربي والخطط الخاصة بالأمن الغذائي

txt

أبو الغيط يكلف القادة العرب بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي

وصرح المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان السيد أبو الغيط أكد خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث أن جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت الي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية حيث أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.

 

أبو الغيط يستقبل جوزيب بوريل

وأضاف المتحدث ان الجانبين تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا وسبل العمل علي تسويتها، وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط.

وأوضح ان الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المؤسسى القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

أبو الغيط يؤكد على أهمية الدور العراقي في المنظومة العربية

أبو الغيط يستقبل المنسق الأممي لعملية السلام "تور وينسلاند"

أبو الغيط يطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية

وزير الخارجية السعودى يرأس الاجتماع الوزاري بين الدول العربية ودول الباسيفيك

جامعة الدول العربية تستضيف وفود منحة ناصر للقيادة الدولية

الرئيس الموريتاني: الجامعة العربية لها دور مهم في توثيق الصلات بين الدول
الجريدة الورقية