الزاهد و7 مرشحين يفوزون بالتزكية بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، فوز 8 مرشحين بالتزكية لمجلس إدارة الغرفة الجديد.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح، قد تلقت ترشح 8 أعضاء بالجمعية العمومية، وهم أعضاء المجلس السابق باستثناء عضو واحد جديد.

وكشفت اللجنة المشرفة عن الأسماء التي فازت بالتزكية، وهم المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة عضو الهيئة العليا بالحزب، والسبعة الآخرين هم: المحاسب عبدالحميد عطا، حسن محمدي، الدكتور وديع أنطوان، المحاسب علاء عبدالحميد، المهندس عبدالسلام عوض، علي الباز ، سعيد الأجرب.