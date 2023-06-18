شروط التدريب المنتهي للتوظيف بالمعهد السعودي التقني للتعدين

لحملة الثانوية والدبلوم.. فتح المعهد السعودي التقني للتعدين السعودية باب القبول في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وفق شروط ومعايير محددة منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

شروط برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

وأعلن المعهد السعودي التقني للتعدين أن الوظائف المعلنة مطروحة للعمل في (الشركة الكيميائية الحديثة) لحملة الثانوية والدبلوم على أن يكون التدريب لبرنامج الدبلوم العالي وبرنامج الدبلوم المتقدم.

شروط التدريب لبرنامج الدبلوم العالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى. حاصل على اختبار القدرات 65%. أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي. أن يكون لائقًا طبيًا. لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

شروط التدريب لبرنامج الدبلوم المتقدم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصل على دبلوم في أحد التخصصات (الكهرباء، الميكانيكا) بمعدل (2 من 4) أو (3 من 5). أن يكون لائقًا طبيًا. لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

مزايا برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف المعهد السعودي التقني للتعدين

- مكافأة شهرية.

- سكن أو بدل سكن.

- بدل مواصلات.

- تأمين طبي.

- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

المناطق المستهدفة لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

- المنطقة الوسطى.

- المنطقة الغربية.

- المنطقة الشرقية.

طريقة التقديم لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

وأوضح المعهد السعودي التقني للتعدين، أن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق 29 ذو القعدة 1444هـ/ 18 يونيو2023م، ويستمر حتى يوم الخميس 11 ذو الحجة 1444هـ/ 29 يونيو 2023م.