«المصرية للإيداع» تقوم بتسوية معاملات أدوات دين بـ11مليار جنيه خلال شهر

99% نسبة معاملات الشراء

نجحت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى فى إطلاق المرحلة الأولى من نشاطها والتى تضمنت نقل كافة التعاملات الخاصة بسندات الخزانة.

قامت الشركة بتسوية معاملات قيمتها 11 مليار جنيه مصرى خلال شهر واحد منذ انطلاق نشاطها بصورة رسمية فى منتصف مايو 2023، الأمر الذى يمثل نقلة نوعية فى سوق أدوات الدين المصرى.

إستحوذت المؤسسات على نسبة 100% من تلك المعاملات بيعًا وشراءً، فى حين بلغت معاملات المصريين نسبة 99% من معاملات الشراء مقابل نسبة 80% من معاملات البيع.

جدير بالذكر أن رأس مال الشركة المرخص يبلغ مليار جنيه مصرى، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه مصرى، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزى المصرى بنسبة 70% ووزارة المالية بنسبة 30%.

يعد تدشين نشاط الشركة بمثابة خطوة جوهرية فى طريق حوكمة وتطوير نشاط سوق أدوات الدين الحكومى فى جمهورية مصر العربية، والتى سوف تعمل على تنشيط السوق، كما ستزيد من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث إن وجود جهة إيداع محلى تطبق كافة المعايير الدولية، يعد من أحد أهم عوامل الجذب بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

تبذل الشركة ومجلس إدارتها من خلال ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى جهودًا حثيثة لإطلاق المرحلة الثانية من نشاطها خلال النصف الثانى من العام الجارى، وتتضمن تلك المرحلة نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة إلى الشركة.