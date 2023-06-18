الرقابة المالية تطور سجل خبراء إعادة تقدير قيم الأصول

٣ تقسيمات للسجل

استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا جديدًا لقيد خبراء إعادة تقدير قيم الأصول، وذلك تماشيًا مع عملية التطوير الشاملة التى نفذتها الهيئة من معايير المحاسبة المصرية.

نظمت الهيئة عملية القيد واستمرار القيد بالسجل الجديد بموجب عدة معايير واشتراطات تضمن ملاءة وجدارة المقيم ماليًا وفنيًا وكذلك امتلاكه الخبرة والمعرفة وسابقة أعمال تؤهله لذلك، فضلًا عن ضرورة أن يكون معتمدًا من الجهة التى تنظم عمله.

حدد القرار ٣ أقسام للسجل شركات استشارات مالية وخبراء تقييم الأصول العقارية وخبراء تقييم الآلات والمعدات.

يستهدف القرار مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية على الاستفادة من التحديثات الأخيرة التى طرأت على معايير المحاسبة المصرية والتى تمكنه من إعادة تقدير قيم أصولهم باستخدام نموذج إعادة التقييم ونموذج الأصول الثابتة وذلك ليستطيعوا إثبات القيم الجديدة للأصول محل التقييم فى قوائمهم المالية بالقيم العادلة بدلًا من القيمة الدفترية، وهو ما يساعد هذه الشركات فى إتمام عمليات استحواذات واندماجات وأمور أخرى ترتبط بأنشطتهم بشكل سليم... تتسق التعديلات الأخيرة وعملية التطوير الشاملة التى نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية على أحكام معايير المحاسبة المصرية مع توجه ورؤية الدولة المصرية خاصة وثيقة سياسية ملكية الدولة من خلال إظهار القيم الحقيقية لأصول الشركات فى قوائمها المالية بعد استيعاب كافة المتغيرات الاقتصادية التى طرأت ومنها المستوى العام للأسعار «التضخم».

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد وفريق العمل المحترف الحالى على تنفيذ استراتيجية ورؤية طموحة تتضمن برامج وخطط عمل قابلة للتطبيق لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز دورها فى خدمة الاقتصاد القومى.