رفع 500 طن مخلفات بـ4 مراكز في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،إن حملات النظافة اليومية بقرى مراكز ساحل سليم والبدارى وصدفا وديروط أسفرت عن رفع 500 طن مخلفات صلبة، لافتًا إلى أن حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بالطرق الممكنة كافة.

لافتاً إلى تقديمه لسبل الدعم الممكنة كافة، وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، موضحًا أن الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا تألو جهداً في هذا القطاع المهم والحفاظ على البيئة بالطرق الممكنة كافة، ووفقًا للإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم والبداري وصدفا وديروط عدة حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين، فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي وذلك حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض، حيث تم رفع 500 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة.

فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة، خصوصًا غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.