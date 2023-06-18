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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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بطل مصري يصنع التاريخ في أوكرانيا.. فيديو

الكابتن أحمد أبو
الكابتن أحمد أبو العزم بطل مصر في كمال الأجسام

تمكن الكابتن أحمد أبو العزم، بطل مصر في كمال الأجسام، من تحقيق حلمه بحصد لقب ‏بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، واقتنص الميدالية الذهبية في منافسات الرجال.

وقال أبو العزم الذي يعيش في دنيبرو منذ سنوات، إنه حلم منذ مجيئه إلى أوكرانيا ‏عام 2010 بالصعود على منصة التتويج في مسابقات كمال الأجسام، وكافح لسنوات طويلة حتي يصل ‏لهذه المكانة.

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وأوضح أنه يعمل مدربا شخصيا في إحدى صالات اللياقة ‏البدنية بمدينة دنيبرو في أوكرانيا، ويخوض 3 تمارين يومية على يد المدرب ‏‏الخاص به فضلا عن التزامه بنظام غذائي صارم.

صعوبات واجهها في أوكرانيا بسبب الحرب

وأضاف أنه علم بموعد البطولة بداية العام الجاري عقب ‏إعلان اتحاد أوكرانيا لكمال الأجسام إقامتها في يونيو ولم تكن الظروف مهيأة للمشاركة نظرا لأوضاع ‏الحرب وتعرض مدينة دنيبرو التي يعيش بها إلى هجمات القوات الروسية، لكنه اتخذ قراره بضرورة المشاركة ‏وإظهار إمكاناته الرياضية في البطولة، والتعامل مع ظروف الحرب بحرص شديد.

وأكد بطل كمال الأجسام أنه، يخطط للمشاركة خلال الفترة المقبلة في مزيد من بطولات كمال الأجسام خاصة الدولية ويتمنى التواجد في بطولة مستر أولمبيا.‏

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد.

 

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