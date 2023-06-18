حملات مكثفة علي المعديات النهرية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة ، حملات رقابية مكثفة على المعديات النهرية العاملة، للتأكد من سريان تراخيصها والإلتزام بالشروط الفنية والسلامة والحمولة المقررة، وشارك في تلك الحملات رؤساء الوحدات المحلية ، ومسئولي الملاحة ورؤساء الوحدات القروية بالمراكز والمدن .

منع تشغيل المعديات أثناء حالة الجو الغير مستقرة

حيث قامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وشبراخيت وكوم حماده بمراجعة المعديات النهرية ومتابعة صلاحيتها للتشغيل وإلتزامها بالحمولة المقررة ومدى سريان ترخيص التشغيل ومنع تشغيل المعديات أثناء حالة الجو الغير مستقرة وكذا الإلتزام بتعريفة الركوب وإيقاف المعديات المخالفة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

كانت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، قد وجهت رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق مراكزهم، مشددة على ضرورة توافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمستوى وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة البحيرة .