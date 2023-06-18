السجن المشدد لمُتهم بخطف طفلة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، مُتهماً بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، لقيامه بخطف طفلة والتعدى عليها كرها عنها حال سيرها بالطريق العام، بدائرة مركز بلبيس.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 7589 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 809 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، لشهر فبراير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من " ن. م " 36 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، بأنها نما إلى علمها من خلال رواية نجلتها الطفلة البالغة من العمر 13 عاما، أنها حال سيرها بالطريق العام، فوجئت بأحد الأشخاص باستيقافها واقتيادها عنوة لمسكنه وعنوة والتعدى عليها بالقوة فاستغاثت بالأهالى ولاذت بالفرار.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى " رضا. ع. أ " 26 عاما ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قام بخطف الطفلة المجنى عليها، واقتيادها عنوة لمسكنه قاصداً من ذلك الاختلاء بها قاصيا إياها عن أعين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات وعرض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها، مهددا سلامة نشأتها الواجب توافرها لها على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

عدم وجود شبهة جنائية في واقعة مصرع طفل غرقاً

وعلى جانب آخر، توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل غرقا بترعة في إحدى قرى الصف.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، كما تم مناظرة الجثة وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق طفل في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا تم تحديد هويته، تعرض للغرق بالترعة، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.