السياحة تنتعش في 2023 بزيادة 40 %.. فيديو

كشف الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، تفاصيل حركة السياحة في مرسى علم، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن مطار مرسى علم الدولي، استقبل اليوم الأحد، 18 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 5 دول أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 118 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

وأضاف أن رحلات الطيران تزداد أسبوعيا، خاصة في مطاري مرسى علم وسفنكس الدولي الذي يستقبل 900 راكب في الساعة من مختلف الدول العربية والأوروبية وذلك بعد مضافة طاقته الاستيعابية، مشيرًا إلى أن هناك اقبال كبير من رحلات "الشارتر" لزيارة مصر.

زيادة حركة السياحة في الأونة الأخيرة بنسبة تصل لـ40%

وأوضح أن البلاد نشهد زيادة حركة السياحة في الأونة الأخيرة بنسبة تصل لـ40% عن العام الماضي، مضيفًا: “بدأنا نستقبل اكثر من 15 مليون سائح سنويا، حيث أن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط في مجال السياحة لأنها خارج المنافسة على حد تعبيرة وأن ما تمتلكه مصر من معالم طبيعية واثرية لا يضاهيه أحد”.

وتوقع نقيب السياحيين ارتفاع نسبة الإشغالات خلال فصل الصيف الجاري 2023 نظرا لزيادة الحجوزات بفنادق مرسى علم، والتي أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد.