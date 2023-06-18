وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي سير بوادي النطرون

وقع حادثي سير في محافظة البحيرة بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وفاة شاب مجهول الهوية إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره طريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى

وتم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق العلمين دائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

إصابة عدد من ملاحظى الثانوية في سوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، شهد طريق قرية الفراسية حاجر أبوليلة دائرة مركز شرطة ساقلته انقلاب سيارة على الطريق يستقلها عدد من ملاحظى الثانوية العامة قادمين من مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج في طريقهم للجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط، تم نقلهم لمستشفى ساقلته المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات متابعة إمتحان الثانوية العامة بوقوع حادث إنقلاب سيارة تقل ملاحظين للثانوية العامة بطريق قرية الفراسية حاجر أبوليله دائرة مركز شرطة ساقلته نتج عن الحادث إصابة م . ع . م 37 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة ه . ك . ت 46 سنة بجرح قطعى باليد اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و م . ص . إ 40 سنة معلمه بإشتباه كسر بالركبة اليمنى.

تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الواقعة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساقلته المركزى تلقى العلاج وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من حملاتها المرورية المكثفة من أجل التأكد من التزام السائقين بقواعد وآداب المرور، وبهدف الوصول لشوارع أكثر أماناً، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.