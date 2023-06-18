طلاب الثانوي الأدبي بالأزهر الشريف يؤدون امتحان التاريخ

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية اليوم الأحد الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في الأسبوع الثالث من انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023، حيث يؤدي الطلاب الامتحان على فترة واحدة لمدة ثلاثة ساعات.

وكان طلاب الشعبة العلمي أدوا على مدار الأسبوعين الماضيين الامتحانات في مواد القرآن الكريم والفقه والحديث والجبر والهندسة الفراغية واللغة الأجنبية والاستاتيكا والأدب والنصوص. فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات في مواد البلاغة والفقه والحديث والقرآن الكريم والجغرافيا والنحو.

وتسير الامتحانات بهدوء ولم تتلقَ غرفة العمليات أية شكاوى بشأن مستوى الامتحانات على مدار الأسبوع الأول من إنطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية لعام 2023. ويتوالى طلاب الشعبتين الأدبي والعلمي امتحاناتهم في الثانوية الأزهرية يومًا بعد يوم.

وشهدت محيط المعاهد الأزهرية تواجدًا أمنيًا لتأمين سير العملية الامتحانية وتم منع أولياء الأمور من التواجد بالقرب من الأبواب.

ويقوم الدكتور أحمد بيومي، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يوميًا بتفقد لجان المعاهد الأزهرية بمراكز وقرى الإسماعيلية للتأكد على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، كما تأكد من وضوح أسئلة الامتحانات وتطابقها مع المناهج المقررة.

وأشار مدير عام المنطقة، إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير اللجان، والتعامل مع أي مشكلات طارئة.

وترفع الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية منذ اليوم الأول لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية. وشهد اليوم الأول في امتحانات الشعبة العلمي بالثانوية الأزهرية بالإسماعيلية جولات مكثفة لفضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية ومديرو العموم للتأكد من سير الامتحانات بانتظام والوقوف على جاهزية اللجان وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة.

وأكد مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن. وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور.

وبدأت امتحانات القسم الأدبي الأحد الماضي وتستمر حتى 9 يوليو المقبل... فيما ينتهي طلاب القسم العلمي من امتحاناتهم 12 يوليو المقبل.

مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.