استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاشتراطات الاتحاد الأوروبي لتصدير الأسماك

شارك الدكتور طارق الهوبي ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، في فعاليات مؤتمر عُمان الدولي السادس لسلامة وجودة الغذاء، والذي عقد خلال الفترة من 12 – 14 يونيو الجاري بمركز عُمان للمؤتمرات، بهدف استعراض كل ما هو جديد في مجال سلامة وجودة الغذاء بما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية المتعلقة بضمان مأمونية الغذاء.

خطة عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

واستعرض الهوبي خلال أيام المؤتمر استراتيجة وخطة عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تستهدف أن تكون الهيئة عضو فعال في تطبيق أحدث النظم الرقابية وفقًا للمعايير الدولية، وترتكز على عدة محاور من أهمها ضمان سلامة ومأمونية واردات مصر من الأغذية وكذلك المنتجة محليًا، وخلق بيئة تشريعية تواكب التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية مما يعزز من قيمة المنتج المصري ويسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وعلى هامش المؤتمر، إلتقى الدكتور طارق الهوبي الدكتور حسين المسروري - مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان - في إطار جهود تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين.

وقد أشاد الهوبي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا رغبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تبادل المعرفة والتشريعات مع نظيرتها العمانية في مجال فحص ورقابة الغذاء.

مشاركة رئيس الهيئة في مؤتمر عمان السادس لسلامة وجودة الغذاء بالعاصمة مسقط

وأشار إلى أن اللقاء بحث أوجه التعاون الفني والتقني بين البلدين، لافتًا الى أنه تم الاتفاق على عقد زيارات متبادلة بين الجهتين خلال الفترة القادمة لمد جسور التواصل مع سلطنة عُمان الشقيقة.

ونوه الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصدد إبرام مذكرة تفاهم واتفاق اعتراف متبادل بالأداء الرقابي لكلا البلدين .

ومن جانبه أشاد الدكتور حسين المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري، مؤكدًا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها هيئة سلامة الغذاء المصرية في مجال إدارة منظومة سلامة الغذاء، وأشار إلى أنه تم أيضًا مناقشة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لا سيما المنتجات الغذائية، بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين سلطنة عمان ومصر خاصة وأن السوق المصري يعد من أهم الأسواق التي تستورد منها سلطنة عُمان، لما يتميز به المنتج المصري من ميزات تنافسية وقدرة على النفاذ بمختلف الأسواق العربية والعالمية خاصة الخضروات والفاكهة.

مشاركة رئيس الهيئة في مؤتمر عمان السادس لسلامة وجودة الغذاء بالعاصمة مسقط

صادرات مصر للسوق العُماني

جدير بالذكر أنه طبقًا للبيانات الصادرة عن مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الواردات والصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد بلغت صادرات مصر للسوق العُماني من الفواكة والخضروات والعديد من المنتجات الغذائية المختلفة 57690 طن خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري في مقابل 130870 طن عام 2022، في حين بلغت واردات مصر من سلطنة عمان من المنتجات الغذائية 25200 طن، وذلك خلال الفترة من يناير – يونيو من العام الجاري، في مقابل 22430 طن عام 2022.

كما إلتقى الدكتور طارق الهوبي أيضًا الدكتور ستيف ويرن - رئيس هيئة الدستور الغذائي -، وتناول اللقاء تعزيز مشاركة مصر في صياغة واعتماد المواصفات العالمية لسلامة وجودة الأغذية من قبل هيئة الدستور الغذائي،كذلك المشاركة في تطوير القدرات على المستوى الوطني بهدف إرشاد وتعزيز صياغة التعاريف والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها من أجل المساعدة في المواءمة بينها، وبالتالي تيسير التجارة الدولية.

مشاركة رئيس الهيئة في مؤتمر عمان السادس لسلامة وجودة الغذاء بالعاصمة مسقط

استوفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توصيات المفوضية الأوروبية والخاصة بتصدير الأسماك، حيث ورد للهيئة خطاب رسمي من المفوضية الأوروبية يفيد باستيفاء الهيئة لكافة التوصيات التي أُسندت إليها مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الصدد، وكذا دورها الهام في تصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء المراجعة والعمل على تعديلها لتأخذ المسار الصحيح.

وأشارت المفوضية الأوروبية في خطابها أيضًا إلى التحديات التي واجهتها الهيئة للنهوض بقطاع الأسماك كونها سلطة مختصة حديثًا بهذا المجال.

وبدورها أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة والعمل على استكمال باقي الخطوات المعنية، للمحافظة على استمرار الثقة المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يضمن تداول منتجات آمنة وفقًا للنهج الرقابي الذي تتخذه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبما يعزز من نفاذ صادرات مصر الغذائية في مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد الدور المهم الذي تقوم به الهيئة لتطوير منظومة تداول الغذاء والنهوض بها.

مشاركة رئيس الهيئة في مؤتمر عمان السادس لسلامة وجودة الغذاء بالعاصمة مسقط

كما تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعمل على وضع أولى خطوات الخطة القومية لمتبقيات الأسماك المستزرعة من المزارع السمكية وذلك لإحكام سلسلة التداول، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لمناقشة وضع آلية الرقابة على المزارع السمكية وفقًا للتشريعات كلٌ فيما يخصه وبمشاركة جميع الجهات المعنية.