نجاة قرية من انهيار صخري مدمر.. فيديو

نجا سكان قرية برينز في سويسرا من انهيار صخري هائل كاد أن يدمر منازلهم بالكامل الذي توقف أثاره على بعد أمتار قليلة من المنازل.

وأظهرت لقطات جوية انهيار صخري هائل كاد يدمر القرية السويسرية، فيما أمرت السلطات بإجلاء جميع سكانها كإجراء احترازي.

وأجلت السلطات المجتمع الجبلي الخلاب، إذ كان ينتظرون السكان بقلق الانزلاق الصخري الذي حذر الجيولوجيون من أنه وشيك.

وعندما انكسر ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون متر مكعب من الصخور ليلة الخميس وسقط على سفح الجبل، توقف عند حافة منزل المدرسة المحلية، تاركًا القرية سالمة.

قال المتحدث باسم البلدية كريستيان جارتمان: "كانت القرية محظوظة بشكل لا يصدق، كنا جميعا سعداء جدا جدا، إذ كان من الممكن أن يدمر كل شيء بسهولة".

وأضاف: "لقد كان ذلك مصدر ارتياح كبير للسكان لأنهم كانوا موجودين منذ ستة أسابيع ينتظرون بفارغ الصبر حدوث شيء ما".

وأوضح: "كانوا يعلمون أن شيئًا ما سيحدث في نهاية المطاف، لم يعرفوا ماذا، وكان الأمر صعبًا للغاية ومؤلماً بالنسبة لهم".

1.9 مليون متر مكعب من الصخور معرضة لخطر الانهيار

توقع الجيولوجيون أن نحو 1.9 مليون متر مكعب من الصخور معرضة لخطر الانهيار، وقال عالم الجيولوجيا ستيفان شنايدر في مؤتمر صحفي، إن نحو ثلثي ذلك يبدو أنه نزل من المنحدر مساء الخميس.

كان السكان ينتظرون في القرى المجاورة على مشارف برينز ، ويعيدون اثنين فقط في كل مرة لمدة 90 دقيقة لاسترداد العناصر الأساسية من منازلهم.

قال جارتمان إنه عندما بدأت الانزلاق الصخري، كانوا قريبين بما يكفي لسماعها، لكن الليل كان سائدا، لذا حتى مع وجود الكاميرات التي تراقب الجبل، كان عليهم الانتظار حتى الصباح للحصول على صورة واضحة لما بعد ذلك.

وصرح جارتمان بأن كتلة الصخور والحصى وصلت إلى ارتفاع بلغ 12 مترًا مع إغلاق طريق واحد تمامًا، متابع: "إننا نفترض حاليًا أن هذا الأمر ليس الأخير".

وظلت الصخور الضخمة تتساقط وتستقر في الوادي لأيام عدة، وفي نهاية المطاف توقف الانهيار الصخري الضخم على بعد أمتار قليلة من مدرسة قديمة.

وأعلنت السلطات عن أعلى مستوى من الإنذار وأغلقت طريقين وخطًا للسكك الحديدية حول ألبولا.