أزهر الشرقية يستقبل الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

تستقبل لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الإبتدائية، والإعدادية بمنطقة الشرقية الأزهرية، تلقي طلبات التظلمات «الطعون» على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023م، للأسبوع الثاني على التوالي، تحت إشراف الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

ووجه الجنيدي، بتفعيل رابط لتلقي طلبات الطعون إلكترونيًا توفيرًا للوقوف والجهد ومواكبة للثورة التكنولوجية الهائلة .

أوضح الدكتور عطا حسيني ، مدير إدارة الامتحانات وشئون الطلاب بالمنطقة، أن تلقي طلبات التظلمات بدء اعتبارًا من الاثنين 2023/6/12م، ويستمر لمدة 15 يومً عمل ، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال الطلبات الإلكترونية بجانب الطلبات اليدوية بمقر لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعهد فتيات الزقازيق النموذجي خلف ديوان عام المنطقة، على أن يتواجد ولي أمر الطالب مع نجله للإطلاع على أوراق الإجابة بيومين من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد تسديد الرسوم المقررة .

وأضاف عماد برغوت، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، أنه يتم فحص كل أوراق الإجابة المطعون على تقدير درجاتها، بواسطة لجنة من المختصين لكافة المواد الدراسية، لبحث استحقاق الطالب لدرجات أعلى من عدمه طبقًا للضوابط المنظمة والمعمول بها في منظومة الطعون.

وأفاد أحمد عبدالله، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، أنه في حالة حدوث أي إستفادة للطالب يتم تعديلها على الفور، وإخطار المعهد والطالب بالدرجة الجديدة، وذلك في إطار حرص منطقة الشرقية الأزهرية على إعطاء كل طالب حقه، وتفعيلاً للشفافية بمفهوم أوسع.