انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الأحد، إذ إن هناك انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

كما أعلنت الأرصاد عن موعد فصل الصيف 2023، الذي يستمر لمدة 3 أشهر، قائلة إن الأربعاء المقبل 21 يونيو أول أيام فصل الصيف، إذ تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويعد بذلك يوم 21 يونيو هو الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في هذا العام.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خصوصًا في شهري يوليو وأغسطس.