السودان.. هدنة جديدة لمدة 72 ساعة

أعلنت السعودية والولايات المتحدة أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقوا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 72 ساعة، وفق روسيا اليوم.

وقال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية إن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد بتوقيت الخرطوم ولغاية يوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على "الامتناع عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات خلال فترة وقف إطلاق النار".

وتابع البيان "أن الاتفاق تضمن كذلك الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار، كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

ودعا البيان الطرفين إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وذكر البيان أنه "في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سيضطر المسهلان (الولايات المتحدة والسعودية) إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".