خبير مالي يتوقع استهداف البورصة لمستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الجاري

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات جديدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، والاستقرار أعلى منطقة 18000 نقطة.

كما تتوقع أن يستهدف المؤشر مستوى18400 نقطة، وذلك حال تجاوز المؤشر الرئيسي لمنطقة المقاومة المحددة عند18000 نقطة، على أن يكون مستوى الدعم عند منطقة17700 نقطة.

البورصة الصعداء بين جلسات من التباين والتذبذب، واستردت المؤشرات الرئيسية والفرعية عافيتها، وعوضت جزء من خسائرها.

كان أداء البورصة قد اتسمت في المؤشرات بالنشاط، وذلك بدعم الأخبار والشائعات على الأسهم المقيدة في قطاع الاسمدة والبتروكيماويات، وهو ما ساهم في التحركات الإيجابية للمؤشرات وأسهم الشركات القيادية.

كما شهدت السيولة المتدفقة في السوق، عمليات توزيع بين المؤشر الرئيسي للبورصة، ومؤشر السبعيني الذي يقس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث شهدت السيولة نشاطا ملحوظا، وصلت متوسط قيمها نحو3 مليارات جنيه خلال الجلسة.

رغم اتجاه المؤسسات إلى عمليات بيعية إلا أن السوق نجح في التماسك، بل الاستقرار أعلى منطقة 18000 نقطة في جزء من احدي الجلسات، لكن تراجع مخترقا هذا المستوى هبوطا