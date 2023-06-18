موعد مباراة منتخب ألمانيا المقبلة

يستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراة ودية جديدة مع نظيره منتخب كولومبيا ضمن الأجندة الدولية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره كولومبيا يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة إلا الربع على ملعب فيلتينس أرينا الخاص بنادي شالكة.

وخسر منتخب ألمانيا أمام جاره بولندا بهدف، أمس الجمعة في مباراة ودية جمعت المنتخبين.

وتأتي المباريات الودية في إطار استعدادات المنتخب الألماني لبطولة كأس أمم أوروبا “ يورو 2024 ” التي يستضيفها على أراضيه.

منتخب ألمانيا للمباراة وصل للمباراة رقم 1000 نجحت الماكينات في التتويج بـ8 بطولات رسمية على مدار مشواره، منها 4 بطولات كأس عالم يحل بها في المركز الثاني بقائمة أكثر المتوجين خلف البرازيل بلقب وبالتساوي مع إيطاليا، و3 لكأس الأمم الأوروبية كأكثر المتوجين بالبطولة بالتساوي مع إسبانيا، ولقب وحيد لكأس القارات.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع:

حراسة المرمى: تراب.

الدفاع: روديجير، جينتر، شلوتربيك.

خط الوسط: وولف، جورتسيكا، كيميتش، راوم، براندت.

خط الهجوم: ساني، فولكروج.

ويتخلف عن المنتخب الألماني، مهاجمه تيمو فيرنر والمدافع لوكاس كلوسترمان، في المباراة الودية أمام بولندا.

ويعاني فيرنر من إصابة تعرض لها في الكاحل في نهائي كأس ألمانيا ضد فرانكفورت.

أوضح الاتحاد الألماني، إن مهاجمه لايبزيج غادر معسكر المانشافت بالقرب من فرانكفورت، ولن يكون جاهزًا أيضًا لمواجهة كولومبيا.

فيما يملك كلوسترمان إصابة عضلية في الفخذ الأيمن في التدريبات استعدادًا لودية بولندا، بالإضافة إلى ذلك يغيب عن الماكينات إلكاي جوندوجان في تدريبات الفريق، وذلك بعد وصوله المتأخر للمعسكر.

وكان اللاعب الألماني جوندوجان المتوج بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، خاض مرانا منفردًا، بينما وصل روبن جوسينس لاعب إنتر ميلان، لمعسكر الماكينات، لكنه تدرب مع باقي المجموعة.

