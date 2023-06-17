أرقام فريق الكرة بالأهلي تحت رئاسة الخطيب

بسط فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي سيطرته على كافة البطولات المحلية والأفريقية خلال فترة رئاسة محمود الخطيب للقلعة الحمراء.

وحقق النادي الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب بطولة دوري أبطال افريقيا ثلاث مرات منذ نسخة نهائي القرن 2020 وتوج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي مرتين، كما حقق بطولة الدوري المصري ثلاث مرات والسوبر المصري أربع مرات وكأس مصر مرتين.

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في نسختين بعد احتلاله المركز الثالث.

وتوج الاهلي منذ أيام قليلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، لينافس على لقب جديد وهو كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائزي الذي توج ببطولة الكونفدرالية.

ويعد الأهلي الأقرب للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتازعلى الرغم من تواجده في المركز الثاني برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر لكن الأحمر لديه 6 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه فيهم سينفرد جدول المسابقة التي لم يعرف الخسارة فيها حتى الان.

موعد مباراة الأهلي و حرس الحدود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة المقبلة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المارد الأحمر نظيره حرس الحدود، يوم الاحد الموافق 22 يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

ويتواجد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشكل مؤقت في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة محصلة 24 مباراة حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة وحسم التعادل في خمس لقاءات ولم يتلقى أى هزيمة حتى الان.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 6 مواجهات عن المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.