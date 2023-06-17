كوارث العلاج على نفقة الدولة ومطالبات بإلغاءه

أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة وصاحب مقترح الغاء العلاج على نفقة الدولة، أنه يطالب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة منذ 10 سنوات، قائلا: "شوفت مئات الآلاف من المرضى يعانون من هذا النظام والمواطن المصري عندما يصاب بالمرض كأنه دخل نفق لا يعرف متى يخرج منه".

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وأوضح حرب، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الدولة المصرية تنفق ملايين الجنيهات للمستشفيات من أجل العلاج على نفقة الدولة، وهذه المصروفات تتسبب في خسائر كبيرة في الميزانية، مؤكدا أن الوضع سيء جدا والمريض يعاني.

كوارث العلاج على نفقة الدولة

وأشار صاحب مقترح الغاء العلاج على نفقة الدولة، إلى أن العلاج على نفقة الدولة كان مشروع لتخدير المواطن، متابعا "لست متفاءل بنظام التامين الصحي الجديد.

وأكد أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، مشددا على ضرورة توفير كافة المتطلبات للمريض في المستشفيات الحكومية.

وتابع: "العلاج على نفقة الدولة فيها عيوب كبيرة وعدم مساواة، وكانت هناك كوارث في تطبيق نظام العلاج على نفقة الدولة".