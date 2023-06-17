4 أسباب رئيسية لظهور حب الشباب لدى المراهقين والبالغين.. طبيبة تكشف مفاجأة

كشفت طبيبة أمراض جلدية وزهرية عن السبب الرئيسي وراء ظهور حب الشباب لدى البالغين، مشيرة إلى أن المراهقين هم الأكثر عُرضة لهذه الحالة، لأن جلدهم في مرحلة النمو ويفرز الكثير من الدهون.

أسباب ظهور حب الشباب لدى المراهقين والبالغين:

ووفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، أكدت الطبيبة أن ظهور حب الشباب قد يكون مؤشرًا على فرط إنتاج الزهم أي قشرة الرأس، وتغير نوعيته، لافتة أن الدهون تسبب تلوث الجلد، ما يؤدي إلى فرط التقرن، إذ تمتلئ المسامات وبصيلات الشعر به، وبالتالي يظهر حب الشباب والبثور بشكل دائم.

أسباب ظهور حب الشباب لدى المراهقين والبالغين

وفي هذا الصدد، حددت طبيبة الأمراض الجلدية أربعة أسباب رئيسية لظهور حب الشباب لدى المراهقين والبالغين، نستعرضها فيما يلي…

1- الهرمونات:

لأن الغدد الدهنية تتأثر فقط بالاندروجين "الهرمونات"، وهى تحت تأثير هرمونات الستيرويد، وتكون حساسية مستقبلات الهرمونات عند بعض الأشخاص في مناطق معينة من الوجه والجسم عالية جدًا، كما أن فرط الأندروجين الموضعي هو عامل موروث.

2- الإجهاد:

الانفعالات والعواطف والجوع والعمل البدني الشاق من أسباب الإجهاد، الذي يسبب إفراز هرمون الكورتيزول، والذي بدوره يحفز أو يفاقم مشكلة حب الشباب.

3- مستحضرات التجميل:

يمكن لمستحضرات التجميل خصوصًا الكريمات والمساحيق المحتوية على صبغات اصطناعية خصوصًا حمراء اللون، أن تسبب ظهور البثور.

4- محاولة إزالة حب الشباب ذاتيًا:

يعتقد الخبراء أن الانفعالات الداخلية للشخص قد تسبب ظهور الطفح وحب الشباب على الجلد، ما يشير إلى أن الجسم يعاني من مشكلة ما، وإن المحاولات الدائمة للتخلص من حب الشباب ذاتيا تشير إلى أن الشخص يشعر بعدم الارتياح من مظهره الخارجي ويعاني من مشكلات وصراعات داخلية عميقة، لذلك عندما يضغط على حب الشباب يشعر بالألم بالطبع ولكنه في نفس الوقت يخفف من التوتر النفسي.